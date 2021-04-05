Москва, , 17:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий ему право участвовать в выборах главы российского государства, сообщает 5 апреля официальный сайт правовой информации.

Новый закон направлен на исполнение недавно принятых поправок в Конституцию РФ.

Согласно одной из поправок, ограничение одного физического лица в количестве сроков занятия должности президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, нынешний президент России получает право занимать должность главы государства еще два срока.

Кроме прочего, новый закон уточняет требования к процедуре выборов депутатов Госдумы, запрещая лицам, осужденным за преступления средней тяжести, избираться депутатами нижней палаты парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.