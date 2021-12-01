Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Ростовской области пока не выявлено ни одного случаязаражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этомна заседании регионального оперштаба заявил главный государственный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

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«Новый штамм «Омикрон» в Ростовской области не выявлялся. С 27 ноября нами проведено усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту «Платов» в отношении лиц, прибывающих трансферными рейсами из ЮАР, Ботсваны, Гонконга, Лесото, Эсватини, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Танзании и Китая. Организовано взаимодействие с пограничной службой и авиакомпаниями», — сказал руководитель донского управления Роспотребнадзора.

За три последних дня пассажиры из этих стран не пребывали.

ИА REGNUM сообщало, чтоо выявлении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529 стало известно в третьей декаде ноября. В S-белке вируса, установили учёные, произошли 32 мутации. Штамм назвали «Омикрон».