Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с сокращением числа госпитализаций пациентов сCOVID-19 планируется сократить коечный фонд. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба 30 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Adm44.ru Койка

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В настоящее время коечный фонд загружен на 68%. В связи с этим принято решение о сокращении 400 ковидных коек. В настоящее время в Ростовской области открыто43инфекционныхгоспиталя на 5414 коек.На стационарном лечении остаются3664 пациента.

«Наметившаяся положительная тенденция позволяет нам снимать некоторые ограничения. Теперь появляется возможность постепенно возвращать койки для планового оказания медицинской помощи», — отметилглава регионаВасилий Голубев.

Для сравнения: число занятых ковидных коек на Дону с сентября превышала 90%.