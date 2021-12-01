Хабаровск, 1 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Хабаровском крае из-за прохождения снежного циклона закрыли аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. Об этом 1 декабря сообщается в Телеграмм-канале хабаровского аэропорта.

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«Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани до 17:00 (10:00 мск)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за неблагоприятной погоды задержаны и вылетят 2 декабря рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Нелькан, в Советскую Гавань, а также в Комсомольск и в поселок Херпучи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аэропорт Челябинска временно не принимает авиарейсы. Причиной стало ЧП с самолётом из Казани.