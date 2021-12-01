Москва, 1 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В среду, 1 декабря, в столице России ожидается первая зимняя метель, при которой скорость порывов ветра составит до 15 м/с. Об этом 1 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/ с. То есть будет первая метель», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик добавил, что температура воздуха составит −3… −1 °C и это, по его словам, соответствует календарю.

Кроме того, Вильфанд отметил, что с 5 декабря в Москве ожидается похолодание до — 11 °C в ночное время и до — 8 °C в дневное.

«В субботу зима начнет брать свое. Ночные температуры уже будут минус два-семь градусов, днем — 0… — 5 °C. А дальше, как говорится, больше: и в воскресенье, и в понедельник прогнозируется −6… −11 °C, днем — около −5… −8 °C», — пояснил он.

При этом он уточнил, что 4 декабря в столице России ожидается выпадение снега, а 5 декабря — без осадков.

«Существенных порывов ветра не ожидается, так что будет такая приятная и симпатичная зимняя погода в этот период», — заключил Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 1 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег (местами умеренный), метель, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C.