Рига, 1 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Взаимодействие в рамках поддержки Украины, которая якобы может столкнуться с «российской угрозой», стало темой переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече в Риге. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Кроме того, участники разговора обсудили подготовку новой стратегической концепции Североатлантического альянса, а также вопросы региональной безопасности и контроля над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, посвятив его «необычной военной активности», которая будто бы исходит от РФ у границы с Украиной.