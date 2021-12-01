Варшава, 1 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина не способна дать отпор России. Такое мнение он высказал в интервью газете Gazeta.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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По словам эксперта, лучшим исходом для Украины в случае возможного противостояния стало бы нанесение потерь, которые заставили бы Россию отступить, однако сейчас украинская армия к этому не готова.

«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы», — констатировал Ходжес.

Генерал добавил, что украинские солдаты за все годы подготовки не научились «манёвренной войне», хотя и проявляли «большое мужество и целеустремленность».

Добавим, что с 2014 года украинские боевики ведут обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе, сохраняя мужество в окопах. Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял о войне с Россией, однако основные потери украинская армия несёт из-за дезертирства и пьянства.