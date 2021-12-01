Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Ростовской области выявлено 846 различных штаммов коронавируса. Об этом на заседании регионального оперштаба заявил главный государственный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам руководителя донского управления Роспотребнадзора, 45 мутаций относятся к британской линии, один — к выявленной в 2020 году южноафриканской линии, 800 — индийской линии (штамм «Дельта»).

"За последние 18 недель [в Ростовской области] доминирует именно «Дельта», — сказал Ковалёв.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемический потенциал нового варианта коронавируса «Омикрон» пока неизвестен. В частности, нет понимания того, насколько этот вариант действительно способен конкурировать с «Дельтой».