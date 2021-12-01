Регионы активно скупают ковидное лекарство у олигарха Репика
Иваново, 1 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Существенную часть рынка госконтрактов на поставку такого ковидного препарата как «Фавипиравир» заняла компания одного из главных бенефициаров пандемии — олигарха Алексея Репика. Департамент здравоохранения Ивановской области выбрал поставщиком более 2 млн таблеток АО «Р-Фарм». Общая стоимость контракта превышает 127 млн рублей и равна максимальной цене лота, передаёт ИА REGNUM.
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Фирма Репика стала единственным участником ивановского тендера, предложив поставить лекарство по максимальной цене аукциона, — 127 669 234 рублей (по 61,67 рубля за таблетку).
У «Р-Фарм» препарат носит торговое наименование «Коронавир», и на старте продаж он стал фигурантом ценового скандала.
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По открытым данным, компания «Р-Фарм» уже была поставщиком для ивановского департамента по более чем 400 госконтрактам на общую сумму свыше 969 млн рублей.
Помимо этого, фирма Репика 24 ноября 2021 года заключила контракт с кировской инфекционной больницей на поставку этого же лекарства на сумму 5,5 млн рублей — 100 тыс. таблеток по цене 55,87 рубля за каждую. 24 ноября «Р-Фарм» заключила контракт на сумму 7,7 млн рублей с саратовской поликлиникой, которой будет поставлено 110,2 тыс. таблеток «Фавипиравира» (по 70 рублей за штуку). В госучреждение «Центр медицинской реабилитации» в Кировской области по контракту от 23 ноября 2021 года этой же компанией будет поставлено 96 тыс. таблеток по цене 63,6 рубля за каждую — на общую сумму более 6,1 млн рублей. В тот же день двумя контрактами на общую сумму более 12 млн рублей эти таблетки у АО закупил и минздрав Кировской области.
И это далеко не единственные контракты на «Фавипиравир» (он же «Коронавир») у «Р-Фарм» с регионами.
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Ещё одна компания, у которой региональные министерства и департаменты здравоохранения закупают препарат, — это «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина. Олигарха связывают с семьей вице-премьера Татьяны Голиковой.
Голикова возглавляет федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, а также является мачехой бенефициара другой фармацевтической компании — «Нанолек» Владимира Христенко. Фирма «Нанолек» (принадлежит офшору, за которым стоят три бенефициара, включая Христенко) также зарегистрировала препарат «Фавипиравир», но уже под наименованием «Ковидолек». Это же ООО получило разрешение на оборот в пандемию другого ковидного лекарства, на которое дополнительно выделено финансирование из резервного фонда правительства РФ.
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