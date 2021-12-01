Москва, 1 декабря, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Около 150 тыс. доз вакцины для подростков 11−17 лет было произведено в России. Об этом 30 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Вакцина

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По словам специалиста, до конца года планируется выпустить в гражданский оборот 200−250 тыс. доз вакцины. В настоящее время первые серии вакцины проходят контроль качества.

Решение о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков было принято Минздравом России в начале ноября после клинических испытаний на эффективность и безопасность, которые препарат с успехом прошёл. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот вакцина будет запущена, ориентировочно, в начале декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Гинцбурга, Центр имени Гамалеи не будет разрабатывать новую вакцину под штамм «Омикрон», так как под новую разновидность вируса планируется адаптировать препарат «Спутник V».