Москва, 1 декабря, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Российские врачи, как и обычные граждане, могут поверить в мифы вокруг вакцинации, поддерживая те или иные конспирологические теории, заявил 30 ноября профессор, куратор исследований влияния COVID-19 на психологию в Институте психологии РАН Тимофей Нестик.

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По словам учёного, последователями теории заговора медики становятся из-за потери точки опоры и стремления найти эмоциональную поддержку на фоне психологических травм, вызванных пандемией.

«Вне зависимости от уровня образования мы все уязвимы, и человек найдет такую конструкцию, которая сделает для него ту или иную конспирологическую теорию непротиворечивой, — цитирует РБК собеседника. — Так он вновь находит точку опоры, получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России составили список фейков, касающихся COVID-19, за которые в России будут привлекать к уголовной ответственности и административным штрафам. К 23 ноября 2021 года Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за фейки о мерах по борьбе с COVID-19.

Некоторые врачи при этом считают, что переубедить противников вакцинации от коронавируса может только личный опыт.