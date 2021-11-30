Минск, 30 ноября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Государственный долг Белоруссии на 1 ноября составил 55,3 млрд белорусских рублей ($21,6 млрд) и уменьшился по сравнению с началом года на 4,3%. При этом внутренний госдолг вырос, а внешний сократился, сообщил 30 ноября минфин республики.

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«Внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 18,3 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%», — сказано в официальном сообщении.

За 10 месяцев официальный Минск привлёк государственных займов на $1,0655 млрд в эквиваленте: $857,1 млн — правительства и банков России, $163,5 млн — Международного банка реконструкции и развития (МБРР), $20 млн — Фонда международного развития ОПЕК, $14,9 млн — Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанка), а также $10 млн — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ).

На погашение внешнего госдолга Белоруссия потратила $1,45 млрд: $638,8 млн — правительству и банкам России, $406,9 млн — банкам Китая, $276,6 млн — Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), $121,6 млн — МБРР, $6,5 млн — ЕБРР и СИБ, $0,7 — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг Белоруссии на 1 ноября составил 11 млрд бел. руб — на 11,8% уровня начала года (с учётом курсовых разниц). За 10 месяцев было размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций на сумму $937,5 млн в эквиваленте и 191 млн бел.руб., а погашено гособлигаций $198,9 млн в эквиваленте и 145 млн бел.руб.

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