Москва, 30 ноября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Передвижение украинских войск близ Донбасса опасно для жителей ДНР и ЛНР, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на форуме «Россия зовёт!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Отвечая на вопрос о том, есть ли риск ввода ВС РФ на Украину, глава государства сказал, что нужно урегулирование.

Что же касается угроз, отмечает Путин, «то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках — ЛНР и ДНР, то там тоже создаются постоянные угрозы при передвижении [украинских] войсковых соединений вблизи их территорий».

Комментируя заявления с Запада о том, что в России в приграничной области проводятся военные учения, глава государства сказал, что и российская сторона «также испытывает определённые озабоченности в связи с тем, что возле её границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные».