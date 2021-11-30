Воронежский губернатор: QR-коды нужны для защиты вакцинированных
Воронеж, 30 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал свое решение дать положительный отзыв на федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Его комментарий 30 ноября приводит пресс-служба облправительства.
Он подчеркнул, что в Воронежской области QR-коды не являются рычагом давления, чтобы жители вакцинировались от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, Воронежская облдума дала положительный отзыв на федеральный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в общественных местах. Также положительный отзыв дал и глава региона.
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В Воронежской области QR-коды действуют с середины октября для общепита, с 13 ноября введены QR-коды для театров, кинотеатров, объектов торговли.
Отметим, что в регионе накануне, 29 ноября, сообщалось о коллективном иммунитете в более чем 76%. Однако ежедневный прирост заболевших ковидом по-прежнему высокий — около 740−750 новых пациентов.