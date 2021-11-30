Воронеж, 30 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал свое решение дать положительный отзыв на федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Его комментарий 30 ноября приводит пресс-служба облправительства.

Дарья Драй ИА REGNUM У входа. Qr-код

«Я — оптимист. В течение 2022 года глобально проблема пандемии будет решена. Вынужденные ограничения после этого можно снять», — сказал, в частности, Гусев.

Он подчеркнул, что в Воронежской области QR-коды не являются рычагом давления, чтобы жители вакцинировались от коронавируса.

«Мы обязаны защитить тех, кто вакцинировался, для этого и нужны QR-коды. Те, кто не является сторонником QR-кодов и вакцинации, могут сдать ПЦР-тест. Если он отрицательный, это никак не влияет на качество жизни», — сказал воронежский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, Воронежская облдума дала положительный отзыв на федеральный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в общественных местах. Также положительный отзыв дал и глава региона.

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В Воронежской области QR-коды действуют с середины октября для общепита, с 13 ноября введены QR-коды для театров, кинотеатров, объектов торговли.

Отметим, что в регионе накануне, 29 ноября, сообщалось о коллективном иммунитете в более чем 76%. Однако ежедневный прирост заболевших ковидом по-прежнему высокий — около 740−750 новых пациентов.