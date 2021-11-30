Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Для прекращения войны в Донбассе нужен прямой диалог Украины с республиками Донбасса, об этом сказано в Минских соглашениях, сообщил 30 ноября журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

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Он отметил, что по вопросу встречи «нормандской четвёрки» на уровне глав МИД Германия и Франция «проявили себя как пристрастную сторону».

Российский дипломат добавил, что Украине не следует оказывать покровительство в её попытках отступить от Минских соглашений: подобное попустительство «может привести к опасному развитию событий».