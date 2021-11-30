Тренто, Италия, 30 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В североитальянском регионе Альто Адидже с 6 декабря будет введен режим «желтой» эпидемиологической зоны, сообщили местные власти во вторник, 30 ноября.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Маска Коронавирус

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В общественных местах на открытом воздухе необходимо будет носить маску, в общественном транспорте — респираторы.

По данным на30ноября, в Италии умерли133 828человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на89(днем ранее — на65). Число подтвержденных носителей выросло на12 764(днем ранее — на7975). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 028 547— более8% населения страны. В настоящее время заражены194 270человек (на4627больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).