Сеул, 30 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Муж и жена, вернувшиеся в Южную Корею из Нигерии, могут оказаться заражены штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает 30 ноября Рёнхап.

Цитата из к/ф «Петровы в гриппе». реж Кирилл Серебренников. 2021. Россия Карантин

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Уточняется, что заражение новым штаммом подозревают у двух корейцев, вернувшихся в страну из Африки 23 ноября. Они пробыли из Нигерии девять дней, а по возвращении прошли ПЦР-тестирование, выявившее 25 ноября заражение.

Кроме того, коронавирусом оказались заражены ещё два контактировавшие с ними человека, в том числе ребёнок. Какой именно штамм «подхватили» путешественники в Африке, станет известно завтра, 1 декабря.