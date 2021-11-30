В Южной Корее выявили потенциальных заражённых штаммом «Омикрон»
Сеул, 30 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Муж и жена, вернувшиеся в Южную Корею из Нигерии, могут оказаться заражены штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает 30 ноября Рёнхап.
Цитата из к/ф «Петровы в гриппе». реж Кирилл Серебренников. 2021. Россия
Карантин
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»
Уточняется, что заражение новым штаммом подозревают у двух корейцев, вернувшихся в страну из Африки 23 ноября. Они пробыли из Нигерии девять дней, а по возвращении прошли ПЦР-тестирование, выявившее 25 ноября заражение.
Кроме того, коронавирусом оказались заражены ещё два контактировавшие с ними человека, в том числе ребёнок. Какой именно штамм «подхватили» путешественники в Африке, станет известно завтра, 1 декабря.