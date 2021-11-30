Москва, 30 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от поездок в предстоящие новогодние праздники из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявила 30 ноября глава ведомства Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«Сегодня многие граждане планируют свои поездки, планируют свой отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежом, но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома», — сказала она в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Читайте также:Попова: штамм коронавируса «Омикрон» пока не выявлен в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом в разных странах развивается по-разному, и меры реагирования на эпидемическую ситуацию могут различаться в каждой отдельной стране.

«Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок по решению той или иной страны. Поэтому я считаю, что новогодние праздники — и очень прошу об этом граждан — провести дома, внутри страны», — сказала Попова.