Москва, 30 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращён с 72 до 48 часов из-за особенностей штамма «Омикрон». Об этом сообщила 30 ноября глава Роспотренадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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"С учётом особенностей нового штамма «Омикрон» — его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма — нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста», — сказала она.

Напомним, ранее Анна Попова в ходе заседания заявила, что все применяемые на сегодняшний день в России системы ПЦР-тестирования остаются эффективны и при выявлении нового штамма коронавируса.