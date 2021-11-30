Москва, 30 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила 30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«После появления первой информации о новом варианте возбудителя мы ещё раз проанализировали всю свою базу, а это 43 142 последовательности. Образцов, которые содержат мутацию по типовому набору «Омикрон», на сегодняшний день в России не выявлено», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что все применяемые в России системы ПЦР-тестирования остаются эффективны и при выявлении нового штамма коронавируса.