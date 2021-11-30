Таллин, 30 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. С 1 декабря в Эстонию придут небывалые за последние годы для этого времени морозы — термометр может опускаться до — 15 градусов. Об этом сообщил эстонский портал прогноза погоды pogoda.ee.

Мороз

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Ночью всю первую неделю декабря ожидается облачная с прояснениями погода, во многих местах небольшой снег, метели. Ветер северо-западный 5−12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, к утру немного ослабеет.

Днем будет облачно с прояснениями. Продолжится снегопад, на дорогах установится гололед.

Подчеркивается, что каждый новый день начала декабря будет становиться все более морозным. Если 1 декабря температура опустится до — 6 градусов, то уже 3−4 декабря 2021 года этот показатель будет ниже отметки — 10 градусов, а местами на северо-востоке и юго-востоке страны будет доходить до — 15 градусов.

Температура начнет повышаться со начала следующей недели, 6 декабря.