Санкт-Петербург, 30 ноября 2021, 18:05 — REGNUM Чуть больше трех часов заняло у комиссии по здравоохранению Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрение федерального законопроекта о введении QR-кодов в России. Большинством голосов представителей партии «Единая Россия» законопроект был одобрен, передает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Заседание постоянной комиссии по здравоохранению ЗакСа Ленобласти
Заседание постоянной комиссии по здравоохранению ЗакСа Ленобласти
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Напомним, в Госдуму РФ внесено два законопроекта о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта — авиационном и железнодорожном. Как предполагается, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Однако решение об использовании QR-кодов и перечне мест, где они будут проверяться, станут принимать региональные власти.

Обсуждение законопроекта проходило в Заксобрании Ленобласти 30 ноября за закрытыми от журналистов дверями, но с прямой трансляцией в интернет. В нем участвовали восемь парламентариев региона, представители профильных комитетов, руководители фракций, представители регионального управления Роспотребнадзора, общественной палаты Ленобласти.

После трех часов напряженных обсуждений и споров шесть депутатов от «Единой России» высказались в поддержку законопроекта, один депутат от КПРФ проголосовал против.

«Комиссия рекомендовала Законодательному собранию Ленобласти поддержать законопроект», — сообщил глава комиссии Александр Петров.

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