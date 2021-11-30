Москва, 30 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Штрафовать людей, отказавшихся сделать прививку от коронавируса, в России не будут, сообщил 30 ноября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

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По его словам, в российском руководстве «не допускают» варианта введения в стране таких мер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 ноября, стало известно о введении крупных штрафов на австрийской территории для тех, кто отказывается сделать прививку от COVID-19.