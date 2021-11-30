Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки выявили 379 носителей коронавируса, что на два случая меньше, чем днем ранее. Об этом 30 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Yarregion.ru Люди в масках

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Наибольшее количество зараженных за сутки было выявлено в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как: Тихвин (38), Кириши (32), Всеволожск (25), Мурино (19), Лодейное Поле (14), Луга (12).

Всего с начала пандемии в области лабораторным путем был подтвержден 90 471 инфицирования. Из них 71 449 человек выздоровели, в том числе 412 пациентов выписали за минувшие сутки. Умерло 2792 человека с COVID-19, из них восемь летальных случаев (на два больше, чем днем ранее) было зарегистрировано 29 ноября.