Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Сильный снегопад помешал вылету рейса из международного аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) в Доминиканскую республику. Об этом 30 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании Azur Air

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолет должен был вылететь в Ла-Роману в 01:00 мск 30 ноября. Однако вылет не состоялся, и пассажирам пришлось сначала ждать восемь часов посадки в аэропорту, а потом еще пять часов в самолете.

«Сегодня ночью рейс ZF945 Санкт-Петербург — Ла Романа был задержан по причине плохих метеоусловий. После получения всех необходимых разрешений от метеослужб аэропорта «Пулково» и окончания посадки пассажиров экипаж запросил буксировку воздушного судна, но из-за продолжавшегося снегопада наземные службы аэропорта не могли более трёх часов осуществить буксировку с пассажирами на борту», — пояснили в авиакомпании.

На данный момент несколько пассажиров задержанного рейса отказались от полёта.

«Авиакомпания делает всё возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения. В связи с истечением рабочего времени направляет новый экипаж для выполнения рейса, а также на время ожидания вылета предоставляет напитки, питание и гостиницу согласно требованиям федеральных авиационных правил», — уточнили в пресс-службе Azur Air.

Время вылета рейса планируется на 21:00 мск.