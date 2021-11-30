Москва, 30 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 2.54%, откатываясь до $71,36 за баррель заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«На фоне заявлений американского производителя вакцин Pfizer о том, что разработка «заплатки» для вакцины, защищающей от штамма «Омикрон», на днях обнаруженного в ЮАР, может занять до одного года, опасения новой волны локдаунов и снижения экономической активности стали поводом для новой атаки «медведей» на нефть.

Тем не менее, поддержка района $70 долларов за баррель пока остается довольно мощной. Кроме того, рынок ожидает решений заседания ОПЕК+ 2 декабря. На фоне подешевевшей нефти появляются слухи о том, что даже согласованное ранее повышение добычи на 400 млн баррелей может быть отменено.

В то же время на руку «медведям» играет возобновление переговоров США с Ираном о возвращении к ядерной сделке — вероятность возврата на рынок иранских поставок все ещё остается ненулевой.

В свете этих факторов, вероятно, нефть продолжит боковое движение в новом коридоре $71−77 за баррель», — предполагает эксперт.

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