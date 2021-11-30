Москва, , 14:02 — REGNUM Сегодня, 30 ноября, цены на нефть на утренних торгах резко провалились вниз на 2,5−3,0%, практически дотянувшись до круглого уровня в $70,00 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Нефтедобыча Dinheirovivo.pt

«Это произошло на фоне повторного панического удара по настроениям инвесторов из-за новой информации о новом штамме COVID-19 «Омикрон».

Нефтяной рынок только-только начал приходить в себя после гигантской распродажи в пятницу, 26 ноября, когда впервые стало известно о новом более опасном штамме коронавирусной инфекции.

И тут же последовал новый удар, на этот раз от «инсайдера» фармацевтической отрасли, руководителя компании Moderna Стефана Банселя, который в интервью изданию Financial Time поделился мнением об ожиданиях меньшей эффективности существующих вакцин против нового штамма.

«Я думаю, что это будет существенное падение. Я просто не знаю, на сколько, потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я говорил… сказали: Не будет ничего хорошего», — сказал Бансель.

Когда «ничего хорошего» не ждут разработчики вакцин, то ничего хорошего не ждут и инвесторы. Это главная линия, которая создает очень серьезные проблемы для устойчивости высоких цен на нефть.

Единственное, что может ее скорректировать, это «заморозка» уровня добычи ОПЕК+. Заседание технического мониторингового комитета должно пройти 1 декабря, а итоговая министерская встреча 2 декабря.

Если решение о «заморозке» добычи будет принято, то нефтяные котировки смогут стабилизироваться в диапазоне $70,00−75,00 за баррель Brent. Если же «заморозки» не случится, то падение нефтяных цен продолжится к $65,00 за баррель», — предполагает эксперт.

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