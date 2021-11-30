Москва, 30 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Россия придерживается линии на расширение объёма различных валют в своих международных резервах. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Kremlin.ru Владимир Путин

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«На сегодняшний день, наверное, основной тренд, всё-таки, на увеличение количества резервных валют в целом — это и арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается как таковая, и обращение международных организаций к этой теме будет тоже более основательным, ну и, конечно, расчёт тоже в национальных валютах», — заявил Путин.

«Вот так разновекторно будем двигаться дальше, но мы не отказываемся от доллара — насколько доллар это захочет. Не захочет — не надо тогда, будем сокращать», — указал он.