Москва, 30 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Возвращение мировой экономики к золотому стандарту едва ли возможно при современных объёмах мировой торговли. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Сейчас возврат к этому золотому эквиваленту вряд ли возможен, хотя бы потому что объём мировой торговли кратно больше, чем все золотые запасы в мире. Поэтому вот это хождение золотых денег или даже привязка к ним — достаточно сложный процесс. Хотя, конечно, наличие драгметаллов и в наших резервах тоже заметным является», — заявил Путин.

«На сегодняшний день, наверное, основной тренд, всё-таки, на увеличение количества резервных валют в целом — это и арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается как таковая, и обращение международных организаций к этой теме будет тоже более основательным, ну и, конечно, расчёт тоже в национальных валютах», — указал он.