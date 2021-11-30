Воронеж, , 15:35 — REGNUM Губернатор Воронежской области дал положительный отзыв на федеральный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил 30 ноября телеграм-канал облправительства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев Kremlin.ru

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«Губернатор Александр Гусев дал положительный отзыв на федеральный законопроект о QR-кодах», — говорится в сообщении.

Как ожидается, позже появится комментарий главы региона по данной теме.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 30 ноября на заседании Воронежской облдумы депутаты дали положительный отзыв на законопроект об изменениях в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает обязательное использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании в общественных местах.

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