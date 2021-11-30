Москва, 30 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что киевский режим не пойдет по пути бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — сказал Лавров журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия готова к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учёта интересов.

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