Сыктывкар, 30 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Для остановки распространения коронавируса необходимо привить 100% населения. Об этом в ходе «прямой линии» заявил глава Коми Владимир Уйба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирус в России

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Он отметил, что в республике вакцинацию от ковида прошли 323 тыс. человек, антитела к коронавирусу выявлены у 400 тысяч жителей республики.

«Я понимаю, что пока не будет вакцинировано все сообщество, у вируса будет возможность циркулировать и заражать людей, а которые продолжат заражать привитых. Мы не можем остановить циркуляцию, хотя уже достигли 60 процентов (имеющих иммунитет к вирусу — ред.)», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от ковида скончались два младенца.