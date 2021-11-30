Подгорица, 30 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Защита от болезней после вакцинации в Черногории достигает 93,38 процента. Именно столько вакцинированных граждан не заразились коронавирусом, говорится в сообщении института общественного здравоохранения.

Gov39.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

С другой стороны, отмечается в сообщение, среди граждан, получивших обе дозы вакцины, заболели 6,62 процента.

«Среди 240 109 граждан, получивших две дозы вакцины, уровень смертности составляет 0,07 процента. Это данные исследования IJZCG, проведенного 17 ноября», — заявили в учреждении.

В Черногории большинство граждан получили вакцину Sinopharm (63 процента), Pfizer (24,8 процента), Astra Zeneca (9,4 процента) и Sputnik V (2,4 процента).