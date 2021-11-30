Москва, 30 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В России необходимо создать более благоприятные условия для привлечения средствна фондовый рынок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Прошу правительство подготовить дополнительные предложения на этот счёт, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги», — заявил Путин.

«Также предлагаю государству подумать о софинансировании государством таких накоплений. При этом подчеркну: на фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. И ещё раз хочу обратить на это внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути, речь идёт о механизме, аналогичном системе страхования банковских вкладов. Это решение также прошу проработать», — указал он.