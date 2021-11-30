Саранск, 30 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

За сутки скончались три женщины в возрасте от 38 до 85 лет и двое мужчин в возрасте 71 года и 75 лет. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней субтотальной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 890 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября в Мордовии выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 159 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 651 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5496 человек.

Читайте также: В Мордовии выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом