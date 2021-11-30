Москва, 30 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Правительство России должно разработать новые финансовые инструменты и механизмы для повышения энергоэффективности экономики России. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Программа повышения энергоэффективности экономики — её подготовку правительство должно завершить к 1 октября 2022 года. Будем активно развивать инфраструктуру инвестиций в устойчивое развитие, стимулировать увеличение в этой сфере частного капитала», — заявил Путин.

«Прошу правительство совместно с Банком России и деловыми кругами проработать целую линейку соответствующих финансовых инструментов, включая налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов», — указал он.

При этом, по его словам, ряд проектов с такой поддержкой уже реализовывались, и важно «поставить такую работу на системную основу».