Москва, 30 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Россия вернулась до допандемийный уровень безработицы. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это ещё произошло далеко не во всех ведущих экономиках мира», — заявил Путин.