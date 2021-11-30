Нижний Новгород, 30 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 30 ноября выявили 716 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 717 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 214 356 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 558 человек, всего выздоровели с начала пандемии 185 003 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 38 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8873 человек. Накануне сообщалось о 35 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 480 человек.

По состоянию на 30 ноября в регионе проведено 4 419 202 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 6231 нижегородец. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущим периодом до показателя 290,50.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 30 ноября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.