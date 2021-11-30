Москва, 30 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В целом, прогноз по снижению спроса на ипотеку на новостройки с 2026 по 2030 год выглядит логичным, учитывая повышенную активность на рынке недвижимости, которая наблюдается с 2020 года по сегодняшний день, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Ипотека

«Это закономерный процесс: сформировался отложенный спрос в период самоизоляции, наложились опасения относительно будущего плюс недвижимость традиционно в сознании российских граждан — самый надежный актив, еще и государственная помощь в виде льготной ипотеки, и при этом всем — ограниченное предложение.

Наблюдая за стремительным повышением цен, еще большая часть населения страны решалась на покупку недвижимости, стимулирующим фактором также оставалась ипотечная госпрограмма, которую могут в любой момент могут свернуть, поэтому нельзя откладывать на будущее.

Таким образом, мы пришли к точке, где цены в космосе, а спрос все еще не полностью удовлетворен. Но в обозримом будущем, этот платежеспособный взрослый спрос исчерпает себя, во всяком случае, в том объеме, в котором существует сейчас.

Вслед за этим объем предложения на рынке будет выше спроса, девелоперы будут делать скидки, а затем и собственники «вторички» и, как следствие, рынок несколько выдохнет и скорректируется.

При этом все же не думаю, что рынок ожидает обвал, учитывая специфику именно российской ментальности и отношения к недвижимости. В том числе, одним из факторов поддержки рынка будет тренд на малогабаритное жилье.

Спрос на микроквартиры в большинстве своем будет формироваться посредством молодого поколения, которое как раз к 2026−2030 годам захочет обзавестись собственным жильем», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центробанке предполагают, что в России к 2026−2030 годам может произойти резкое падение спроса на ипотеку.

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