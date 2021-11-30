Москва, , 12:27 — REGNUM В России к 2026−2030 годам может произойти резкое падение спроса на ипотеку. Основная причина — активное стимулирование спроса на ипотечное кредитование. Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Ипотека Mil.ru

Аналитики объясняют, что после удовлетворения всего спроса граждан на ипотеку на новостройки спрос будет расти только за счет взросления и повышения финансового благосостояния младших поколений. Он оценивается примерно в 250 тыс. семей в год, что в четыре раза меньше, чем в предыдущие годы.

Это означает, что высокие темпы стимулирования спроса на ипотеку в ближайшие годы чреваты резким падением спроса. Это негативно скажется на рынке жилья и в строительном секторе. Также отмечается, что быстрый рост цен на жилье привел к ухудшению показателя его доступности.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 ода средняя ипотечная ставка в России может превысить 10%.

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