Москва, 30 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Россия продолжит строго следовать бюджетному правилу в 2022 году. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Со следующего года будем строго следовать бюджетному правилу при формировании и исполнении федерального бюджета. Здесь отмечу, что все меры поддержки граждан, которые мы реализуем, укладываются в рамки бюджетных параметров — проводятся за счёт дополнительных доходов бюджета и перераспределения его расходной части. Таким образом, они не имеют инфляционных последствий», — заявил Путин.