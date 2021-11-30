Рига, 30 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил так называемое «оранжевое предупреждение» из-за обледенения дорог и метели в Риге и из-за сильных снегопадов на востоке страны.

shevgota Метель

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Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv, подчеркнув, что в центральных районах Латвии из-за снегопадов и метели объявлено желтое предупреждение.

Утром 30 ноября 2021 года скорость порывов ветра в западных регионах Латвии достигала 20 метров в секунду. В восточных регионах в течение дня ожидается порывистый северо-восточный ветер, скорость которого может достигать 18 метров в секунду.

«Оранжевое предупреждение» означает, что осадки и метель будут создавать помехи для движения транспорта и пешеходов. Образуются снежные наносы, а также будет плохая видимость. Жителям следует быть очень внимательными при передвижениях и учитывать, что в пути им придется провести больше времени.