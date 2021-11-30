Путин призвал правительство РФ нарастить объём производства продовольствия
Москва, 30 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Россия должна готовиться к новому этапу роста цен на мировом продовольственном рынке. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
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"Россия и наши граждане также ощущают, к сожалению, глобальное инфляционное давление. Во многом под давлением внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьёзная проблема и чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами», — заявил Путин.
«Здесь вновь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах: увеличение объёма производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием работы по этому направлению», — продолжил он.