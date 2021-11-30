Путин предупредил о новом ценовом шоке на рынке продовольствия
Москва, 30 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Энергетический кризис в мире создаёт предпосылки для нового цикла роста цен. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
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«Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности», — заявил Путин.
По его словам, эта ситуация создаёт риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие — за последний месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница.
«По мнению экспертов, такая динамика может сохраниться», — указал он.