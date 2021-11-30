Москва, 30 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Законопроект о расширении полномочий Счетной палаты президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Audit.gov.ru Счетная палата РФ

В закон «О Счетной палате» вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности Российской Федерации, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера.

Вводится новый вид аудита — аудит соответствия, который проводится для оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Необходимость введения данного вида аудита продиктована мировыми тенденциями развития аудита государственного сектора и основывается на международных стандартах высших органов аудита (ISSAI), разработанных Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), отмечается в сопроводительных документах.

В статью 14 федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие разграничение видов аудита (финансовый аудит (контроль), аудит соответствия, аудит эффективности, стратегический аудит и иные виды аудита) и специальных предметных областей аудита (аудит государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), аудит государственной поддержки инновационной деятельности, аудит инвестиционных проектов, аудит федеральных информационных систем и проектов, аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг).

Эти изменения направлены на структурирование видов и специальных предметных областей (сфер, отраслей, направлений) аудита, а также на закрепление критериев, процедур и особенностей аудита, принятых в международной практике, за соответствующими видами аудита.

«Предлагаемые изменения позволят усовершенствовать методологию осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, повысить их адресность и качество», — указывается в сопроводительных материалах.

Кроме того, устанавливается открытый перечень методов осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» дополняется статьей, предусматривающей полномочия Счетной палаты по осуществлению аудита эффективности и соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащими Российской Федерации.

Расширяется круг вопросов, определяющих предмет экспертизы Счетной палаты. Так, проектом федерального закона устанавливается, что Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения по вопросам эффективности формирования федеральных и иных ресурсов, управления и распоряжения ими.

Кроме того, вносятся изменения уточняющего характера в части, касающейся экспертизы проектов международных договоров, нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере стратегического планирования и иных документов стратегического характера.

Отдельные изменения касаются уточнения полномочий Счетной палаты, необходимых для эффективного осуществления внешнего государственного аудита (контроля).

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