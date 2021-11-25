Москва, , 08:25 — REGNUM Часть доходов от акцизов на табак могут поступать в консолидированные бюджеты субъектов РФ, а не в федеральный бюджет, считают в Счётной палате России. В материалах ведомства говорится, что такое перераспределение позволит вовлечь в систему маркировки региональных участников табачного рынка.

Табачное производство Jinhai

«По мнению Счетной палаты, изменить ситуацию и вовлечь в систему маркировки больше участников табачного рынка поможет передача части доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов», — говорится в отчёте Счётной палаты по итогам анализа установления и взимания акцизов на табачную продукцию в 2016 году — I полугодии 2021 года.

Отмечается также, что свою позицию по этому вопросу Счётная палата донесла на коллегии, где присутствовали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и врио директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский. Они согласились со словами аудитора Андрея Батуркина, который сообщил, что сейчас у регионов «нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков».

Ранее в Счётная палате России сообщали, что не видят перспектив повышения ставок акцизов на табак, поскольку существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений в бюджет.

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