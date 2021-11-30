Москва, 30 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Бюджетные стимулы могли сыграть ключевую роль в разгоне инфляции на фоне эпидемии. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Существенным фактором в разгоне инфляции, может быть даже ключевую роль в разгоне инфляции сыграла чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран. Рост бюджетных дефицитов, которые мы наблюдали и в текущем году, а, значит, и глобальные инфляционные риски, всё ещё сохраняются», — заявил Путин.

Вливания средств позволили поддержать граждан и бизнес в непростое время, но «в то же время такое глобальное вливание, если так можно выразиться, всё же привело к резкому скачку цен на глобальных рисках, в том числе сырьевых товаров», добавил он.