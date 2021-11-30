Москва, 30 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Разработку новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» не начал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, так как под новую разновидность вируса планируется адаптировать препарат «Спутник V». Об этом 30 ноября рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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По словам Гинцбурга, которые приводит РИА Новости, это же делалось для всех более ранних вариантов SARS-CoV-2 и все препараты хранятся в холодильниках центра.

«Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это», — сказал он.

При этом глава центра им. Гамалеи отметил, что возглавляемое им медучреждение еще не получило образцы нового штамма коронавируса и добавил, что для создания вакцины штамм не нужен.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что работа по получению новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займёт не более десяти дней.