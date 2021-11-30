Москва, 30 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. На фоне нарушения цепочек поставок в мире наблюдается смещение спроса в пользу товаров, что подстёгивает инфляцию. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии», — заявил Путин.

«Рост цен вызван целым комплексом причин, наложившихся друг на друга. В частности, за последнее время потребительский спрос на услуги сферы туризма, транспорта, общественного питания — всем это тоже хорошо известно, — просел и сместился в сторону товаров. При этом в виду закрытых границ и ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными», — указал он.