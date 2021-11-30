Москва, 30 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Насколько серьёзные риски создаёт появление нового варианта коронавируса «Омикрон», пока неизвестно, но нужно готовиться к возможным последствиям. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«В ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать чёткие алгоритмы для снижения распространения инфекции», — заявил Путин.

Президент поручил правительству «в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с риском распространения нового штамма коронавируса».